Sixto Rodríguez, el rockero que llegó a ser comparado con Elvis Presley y los Rolling Stones, murió a los 81 años, según confirmó el sitio oficial del cantante estadounidense de origen mexicano.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijas -Sandra, Eva y Regan- y a toda su familia. Rodríguez cumplió 81 años. Que su querida alma descanse en paz”, decía el comunicado.

La causa de la muerte del músico, protagonista del documental Searching for Sugar Man, no fue anunciada.

Rodríguez inició su carrera en 1967 e inicialmente tuvo dificultades para encontrar el éxito en su natal Estados Unidos, donde su sello discográfico quebró.

Simon Chinn, quien produjo Searching For Sugar Man, dijo este miércoles que la muerte de Rodríguez era "una noticia muy triste".

"Era una verdadera leyenda, y fue un honor conocerlo", afirmó. "Qué privilegio poder compartir su increíble historia con el mundo. RIP Rodríguez: tu música vivirá para siempre".

De la música a la construcción

Rodríguez era hijo de migrantes mexicanos radicados en Detroit, en el noreste de Estados Unidos.

Se crio en esa populosa ciudad industrial en Estados Unidos, cuna de luchas sindicales y de la mezcla racial. Fue allí que empezó el desarrollo musical del rockero.

Eso se veía en su música, con temas de carácter social, letras poéticas y tonadas pegajosas que hacían pensar que sería el nuevo Bob Dylan.

"Yo reflejaba lo que pasaba en Detroit en los 60 y 70. El aspecto social es lo que me gusta. Uso la canción protesta como un género dentro de la música folclórica como un vehículo para expresar lo que veo", dijo en una entrevista con BBC Mundo en 2012, cuando el documental sobre su historia ya estaba nominado al Oscar, premio que ganó al siguiente año.

Grabó dos LP, Cold Fact y Coming from Reality. A pesar de ser elogiados por los conocedores, no tuvieron éxito comercial. La disquera quebró y Rodríguez abandonó la música desilusionado.

"Pensé que podía lograr algún reconocimiento, vivir de eso, pero este es un negocio donde hay mucha crítica, mucho rechazo", confesó. "Conmigo las cosas no se dieron, me retiré de la escena y me puse a trabajar".

Regresó a las arduas labores físicas a las que se había dedicado antes: demolición y remodelación de casas y apartamentos, el legado de su clase trabajadora. Era 1974.

Tan grande como Elvis o los Rolling Stones

Al otro lado del mundo, en Sudáfrica, su música gozaba de una increíble popularidad, en parte debido a las copias piratas de su álbum Cold Fact que circulaban en aquel país.

Con la política de segregación racial, el apartheid, la nación africana estaba relativamente aislada del mundo. Pero en los corredores subterráneos de la contracultura, creció la leyenda de Sixto Rodríguez, un figura tan grande como Elvis Presley o los Rolling Stones y cuya misteriosa desaparición hizo correr el rumor de que se había suicidado, lo que hizo crecer el mito.

Después de la liberación de Nelson Mandela y del fin del apartheid, a mediados de los años 90, un par de fanáticos acérrimos de Rodríguez, Stephen Segerman y Craig Bartholemew, decidieron seguirle la pista a su ídolo y conocer más sobre su supuesto desafortunado final. La sorpresa vino al encontrarlo todavía vivo y trabajando como obrero en Detroit.

Lograron convencerlo de que en Sudáfrica eran apasionados de su música y lo invitaron a tocar una serie de conciertos en 1998.

El cantante y guitarrista agotaba las entradas en los estadios más grandes del país y también realizó una serie de presentaciones en Australia.

"Fue algo épico", comentó Rodríguez de aquella experiencia. "Sudáfrica es un país hermoso, un pueblo hermoso. Conocí personalmente a muchos miembros del público, muchos músicos, muchas de las personas que lucharon".

"Como ganarse la lotería"

En 2012 se estrenó Searching for Sugar Man, un documental ganador del Oscar realizado por el cineasta sueco Malik Bendjelloul, quien murió en 2014, que contaba la aventura de los dos fanáticos sudafricanos que rastrearon a Rodríguez para ver qué había sido de él.

El lanzamiento del filme hizo que la carrera del rockero disfrutara de otro resurgimiento, por lo que comenzó a hacer giras y grabaciones una vez más.

También hizo que sus primeros álbumes, Cold Fact y Coming From Reality, tuvieran éxito en todo el mundo cuatro décadas después de su lanzamiento.

Tocó en festivales como Coachella, en EE.UU., y Glastonbury, en Reino Unido.

"Debo decir que soy un tipo con mucha suerte, voy a todos estos lugares y veo la dimensión de todo esto. Realmente ha sido un honor y un placer para mí", expresó luego del éxito del documental.

"¿Quién lo hubiera pensado? Es como ganarse la lotería".