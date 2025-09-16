Robert Redford, actor, director y activista ambiental estadounidense, murió la madrugada de este martes en su casa en las montañas de Utah, a las afueras de Provo. Tenía 89 años.

La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, quien detalló que el artista falleció mientras dormía, conforme divulgó esta mañana el diario The New York Times.

Charles Robert Redford Jr., nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, se convirtió en uno de los grandes galanes del cine estadounidense durante las décadas de 1960 y 1970.

Alcanzó notoriedad con Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), junto a Paul Newman, y consolidó su estatus con títulos como Jeremiah Johnson (1972), The Way We Were (1973) y All the President’s Men (1976), donde interpretó al periodista Bob Woodward.

En 1980 debutó como director con Ordinary People, película con la que ganó el Óscar a Mejor Director. Más adelante dirigió filmes como A River Runs Through It (1992), Quiz Show (1994) y The Horse Whisperer (1998).

Legado cultural

Más allá de su faceta artística, Redford impulsó el cine independiente al fundar en 1981 el Instituto Sundance y el Festival de Cine de Sundance, plataforma que lanzó a cineastas como Quentin Tarantino y Steven Soderbergh.

En reconocimiento a su trayectoria recibió múltiples galardones, entre ellos el Premio Cecil B. DeMille en 1994 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016.

Redford deja un legado que trasciende la pantalla: un cine comprometido con la calidad artística y una vida marcada por la defensa del medio ambiente.