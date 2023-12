Anita Martínez y el «Bicho» Gómez, volvieron a la pista del Bailando y tuvieron su gran noche con su reggaetón hot.

En la previa, la pareja hizo reír a todo el estudio del Bailando, incluyendo al conductor.

Sin embargo, el clima cambió cuando empezó a sonar la música de Don Omar.

Además, el equipo de baile utilizó una escenografía que simulaban llamas. Luego, la pareja comenzó a desplegar todo un repertorio de volteretas y finalizó con un beso apasionado entre los 4.

Pero, todo se descontroló cuando los participantes extendieron sus besos al conductor, a quien tomaron de manera sorpresiva, recreando un particular momento que se llevó la risa de todos.

Los puntajes de Anita Martínez y el «Bicho» Gómez en el Bailando

En primer Lugar, Ángel de Brito comenzó con su evaluación en el Bailando: «Chicos estuvieron muy inteligentes por los invitados. Bailaron muy bien los 4, también la tónica del humor tiene que ver con la pareja. No me mató, ni me disgustó, pero sí me entretuvo mientras los veía. Tampoco es para tanto», mientras colocaba como puntaje un 6.

Posteriormente, Pampita tomó la palabra y diagnosticó: «Coincido con Ángel, trajeron 2 bombas. Tremendos. Anita te vi bastante hot. Me gusto, hubo momentos muy especiales, los momentos cinematográficos estuvieron interesantes. Así que por eso, les sumo un puntito más», cerró la diva mientras levantaba su voto secreto del Bailando.

Puede interesarte

Acto seguido, Moria Casán protagonizó la ronda de opinión en el Bailando: «Chicos excepcionales. Desde el inicio, un lujo, luminosidad, profesionalismo. Lograron cosas muy difíciles como hacer reír con lo hot», al tiempo que premiaba a la pareja con un 10. Finalmente, Marcelo Polino cerró las devoluciones: «La coreo me encantó. Me gusto mucho, supieron llevar lo hot» y concluyó un puntaje de 7.