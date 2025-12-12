Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de este jueves en el barrio Sarmiento de Mar del Plata. Una pareja logró escapar de cuatro motochorros en medio de gritos y un desesperado pedido de auxilio.

Todo comenzó cuando los delincuentes identificaron a la pareja que viajaba en una moto por una calle interna.

Los siguieron varias cuadras y hasta llegaron a la puerta de su casa, pero los delincuentes abandonaron la persecución y se fugaron antes de que llegara la policía.

La pareja contó que logró escapar de las cuatro personas que los venían siguiendo —dos por cada moto—, aunque los ladrones no abandonaron la persecución hasta que llegaron a la puerta de su casa, según la denuncia.

#MardelPlata Cuatro motochorros quisieron asaltarlos y los persiguieron hasta la casa: el desesperado momento quedó grabado



Los motochorros los siguieron durante unas diez cuadras, hasta la zona de Luro y Champagnat. La mujer corrió hacia la casa y el hombre se quedó afuera para enfrentar a los agresores. Apenas ella logra abrir la puerta, los delincuentes siguen de largo y se fugan.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las grabaciones se escuchan gritos de auxilio e insultos en medio del tenso momento.

Pese a las imágenes, las víctimas aseguraron que en ninguna comisaría les quisieron tomar la denuncia. Según les dijeron, como no llegaron a concretar un robo, las autoridades no lo consideran un asalto.