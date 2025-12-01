Wanda Nara le hizo una observación a Andy Chango que el cantante respondió con una letal frase en contra de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) vinculada a Maxi López.

Fue un intenso ida y vuelta de chicanas que generó el asombro del resto de los participantes del famoso reality gastronómico.

En la edición del domingo 30 de noviembre de MasterChef Celebrity se produjo un breve, pero picante momento protagonizado por Wanda y Andy.

En los primeros minutos del programa, Wanda comentó mirando al músico: "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi (Giardina)". La respuesta del participante fue algo exagerada: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".

Enseguida, Wanda lo chicaneó comentándole lo bien que le había ido a Momi sin él: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?".

Muy rápido de reflejos, Andy dio una letal respuesta con una humorada llena de ironía: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". El fulminante comentario generó risas entre los participantes.

Luego del desopilante comentario del músico, la conductora del ciclo sonrió mientras negaba la afirmación de Andy: "No, te contó mal tu amigo".

Mostrando algo de cautela, Andy Chango decidió dar por terminado el episodio con Wanda Nara y lo dejó claro en la posterior entrevista personal: "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades".