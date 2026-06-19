La noche en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por las palabras de Mariela Prieto, la pareja del Turco García desde hace más tres décadas, quien eligió el aire del programa para dejar en claro su situación sentimental y abordar los rumores sobre su acercamiento con Emanuel di Gioia. Sin embargo, dejó más dudas que certezas.

La participante rompió el silencio en medio de bromas y miradas del resto de los jugadores. Durante la transmisión en vivo por Telefe, Prieto respondió a las preguntas de Santiago del Moro y de sus compañeros, quienes no disimularon la curiosidad sobre el vínculo que mantiene con Emanuel, después de que ambos protagonizaran un beso en una prueba y compartieran un baile donde se los vio especialmente cercanos. La conversación giró rápidamente hacia el plano personal, y la participante no evitó las definiciones.

Consultada por el conductor, Mariela Prieto decidió hacer pública su situación sentimental. “Soy soltera, estoy en concubinato, pero soy soltera, no estoy casada”, aclaró ante la insistencia del conductor. “Estoy en pareja, pero no me casé”. Esa afirmación llegó apenas días después de que el propio Turco García confirmara la separación, detallando que el vínculo se había disuelto en diciembre del año pasado. La declaración de Mariela, emitida en vivo, reforzó la versión que el exfutbolista ya había hecho pública fuera del reality.

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El eje de la charla giró en torno al vínculo construido entre Mariela y Emanuel di Gioia. Los compañeros señalaron la buena relación entre ambos, que ya había quedado en evidencia con el beso compartido en una prueba de la casa y un baile donde se mostraron muy cercanos.

Mariela describió a Emanuel como “un hombre hecho y derecho, un chico de códigos, un chico de barrio”. La referencia despertó comentarios y sonrisas, y hasta se sumó el apodo de “el capitán”, que generó chistes internos entre los participantes.

Yanina Zilli volvió a mencionar la figura del Turco: “Va a venir a la puerta de acá de Gran Hermano a golpear la puerta. En cualquier momento”. Los comentarios, siempre en tono de broma, funcionaron como telón de fondo para el intercambio entre Mariela y Emanuel. Sin embargo, Mariela reconoció que al ingresar en la segunda etapa del programa se sintió “a la deriva” y que Emanuel le brindó apoyo “sin pedir nada a cambio”.

Los dichos de Mariela derivaron en una pelea en vivo de Emanuel con Cinzia Francischiello, lo que la incomodó y terminó en un descargo en el que defendió la solidez de su matrimonio con el Turco García y rechazó cualquier insinuación respecto a su conducta dentro del programa: “Yo tengo una familia, tengo un matrimonio hace treinta años y de ninguna manera voy a permitir que nadie ponga en duda eso, porque la que estoy diciendo que no, soy yo”, afirmó.

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La participante reaccionó con firmeza ante quienes sugirieron la existencia de un “shippeo” con Emanuel di Gioia dentro del reality: “¿Cómo van a decir que yo tengo un ship, que él se está inventando un shippeo conmigo porque nosotros participamos en una actividad o porque participamos de un baile?”.

Insistió en que su pareja y su familia son prioridad absoluta. “Yo tengo una familia, tengo un matrimonio que me costó mucho sostenerlo a lo largo de mi vida y no me van a venir a hacer quedar a mí como cualquier cosa”, dijo. “Yo a mi marido lo respeto. Esto es un juego”, enfatizó.

Enfatizó el impacto que estos rumores pueden tener en su entorno familiar: “Tengo mi hijo, tengo mis nietos, tengo a los hijos de Claudio que son como mis hijos. Él es una persona que es celosa y a mí eso no me favorece para nada”.