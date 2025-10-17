Los primeros desafíos en MasterChef Celebrity (Telefe) exponen la presión constante que enfrentan los participantes, quienes buscan asegurar su permanencia y convencer al jurado para evitar convertirse en el primer eliminado del certamen. Con esa sensación en mente, este jueves, los competidores que no lograron subir al balcón se sometieron a la instancia de última chance. Entre lágrimas y gestos de confianza, diversas figuras intentaron mostrar su talento en la cocina. Sin embargo, quien atravesó la peor situación fue Luis Ventura.

El periodista, una de las celebridades más reconocidas en la competencia, atravesó una jornada especialmente adversa. Para este desafío, el conductor eligió preparar ñoquis al fileto, una receta que lo remontaba a su infancia, pero una confusión al seleccionar los ingredientes complicó su desempeño. Tomó por error el paquete de harina de arroz en lugar de harina para ñoquis, lo que resultó en una masa endurecida y poco apetecible.

“Llegó el momento del alumno más traga de todos porque no abandona el primer lugar, Luis Ventura adelante. Te encanta la primera fila”, dijo Wanda para darle paso al participante, quien se encontraba a metros del jurado en la primera estación de cocina. “En realidad, eso imaginaba ser una pasta fideo, pero a medida que el tiempo consumió el accionar, los fideos pasaron a ser ñoquis”, comenzó diciendo el competidor, con la idea de excusarse ante los especialistas.

El resultado llamó la atención de Martitegui y el resto del jurado, quienes expresaron su desagrado ante la textura y composición del plato entregado. La salsa presentaba una textura acuosa y los ñoquis resultaron imposibles de cortar o degustar con normalidad. Durante la devolución, Germán solicitó a Ventura que probara un bocado frente a todos. Aunque el participante dudó, finalmente cedió ante la sugerencia del chef.

La situación adquirió un tono inusual cuando, tras masticar brevemente, Ventura optó por escupir el ñoqui en su propio plato. “Tenés razón”, resumió Luis. “No dije nada”, devolvió Germán. “No, pero la actitud habla”, agregó el participante. Al tiempo, Martitegui le respondió con ironía: “Acabas de escupir el ñoqui adentro del plato”. El cruce evidenció el nivel de exigencia del concurso y la importante carga emocional sobre cada participante.

En medio del intercambio, Wanda Nara, también parte del jurado, se ofreció a probar el plato tras recibir la advertencia de que sería mejor no hacerlo. Su comentario posterior, con tono de humor y en alusión a los galardones del ámbito periodístico, aportó un breve respiro en la noche compleja para Ventura: “Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, dijo, en referencia a los premios Martín Fierro.

La gala de última chance en MasterChef Celebrity dejó en evidencia los obstáculos que enfrentan las celebridades cuando la presión se combina con decisiones inesperadas en la cocina. Los próximos episodios mostrarán quiénes logran sobreponerse al desgaste y asegurar su continuidad en la competencia.

Previo a su debut en el programa, Ventura había contado cómo era su vínculo con el jurado. “¿Cómo sos cocinado?”, comenzó preguntándole Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina por la Once Diez. Con tono sincero, el comunicador empezó contando: “Soy un intuitivo, en la cocina mi vida tiene que ver con las urgencias. Cuando falta el cocinero en casa, agarro una sartén y una cacerola, sé hacer unas papas fritas o sopa. De ahí a programar toda la parafernalia gastronómica que me plantea MasterChef con Wanda a la cabeza, me pone en un lugar completamente diferente y desconocido”.

Catalina le preguntó por su vínculo con el jurado del programa. Pero lejos de mostrar amabilidad, Ventura volvió a apuntar contra Germán Martitegui: “Con el pelado buchón me mato, ya directamente es el pelado, me está criticando cosas que él me dijo hacerlas así. Otras veces me dice: “¿Por qué no le pusiste un poco de azúcar?”. Cuando le echás azúcar dice: “¿De dónde sacaste que había que ponerle?”. Vos me lo dijiste. Es tremendo. En cualquier momento le revoleo un buñuelo de verdura”.

Por último, la conductora quiso saber las aspiraciones de Ventura en el certamen: “¿Estás para ganar? Después se dice que hay gente que firmó por poco tiempo y en realidad está arreglado. ¿Estás ahí porque querés ser campeón?”. Fiel a su estilo, Luis no se anduvo con rodeos y disparó: “Yo quiero ganarme los 50 millones. ¿Hay eso en juego y yo voy a hacer bol...? No, yo voy a ganar. Hice aliados con Maxi López, el turco Husaín, me llevé muy bien con Pablito Lescano y Roña Castro. Y de las chicas, buena onda con La Joaqui. Con Momi (Giardina) y Emilia Attias”.