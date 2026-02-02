Ladrones armados destrozaron la vidriera blindada de una joyería en las afueras de Londres y huyeron con una importante cantidad de artículos de lujo.

Un video que circula en redes sociales muestra a dos hombres encapuchados utilizando un martillo para romper el vidrio de seguridad del comercio. En las imágenes también se observa un forcejeo con empleados del local, que intentaron impedir el saqueo desde el interior.

Pese a la resistencia del personal, los asaltantes lograron apoderarse de numerosas piezas, las cargaron en bolsos y escaparon rápidamente del lugar.

La joyería Gregory & Co. emitió un comunicado en el que confirmó que el local familiar fue asaltado el sábado 31 de enero. “Estamos conmocionados, pero afortunadamente todos estamos bien”, señalaron los dueños, y agradecieron las múltiples muestras de apoyo, solidaridad y buenos deseos recibidas por parte de clientes, vecinos y transeúntes tras el hecho.

Ahora mismo ocurre un robo de joyas en Richmond, Londres.🇬🇧



No es un hecho aislado: es la señal de un mundo sin frenos, donde el crimen avanza y el orden retrocede.

Señores, esto está completamente fuera de control.

pic.twitter.com/GOv36Kbt7r — Jean Rodriguez (@jeannicol85) February 1, 2026

En el mensaje también aclararon que todos los artículos de los clientes “estaban y continúan resguardados de forma segura en las cajas fuertes”, por lo que no se vieron comprometidos. Si bien el comercio permanece cerrado por el momento, informaron que planean reabrir sus puertas hacia finales de esta semana.

La Policía Metropolitana de Londres investiga el hecho como un robo con agravantes. Hasta el momento no se registraron detenciones y las autoridades solicitaron la colaboración de testigos que puedan aportar información para identificar a los responsables.

La joyería se encuentra en Paved Court, una angosta calle peatonal adoquinada, rodeada de boutiques, cafés y restaurantes, una zona de alto tránsito turístico.

El ataque no fue un hecho aislado. Días atrás, medios británicos reportaron un robo de características similares en otra joyería de la capital inglesa. El jueves, el local Sultán Jewellers, situado sobre Uxbridge Road, en Shepherd’s Bush, fue asaltado por varios hombres que rompieron las vitrinas a martillazos. En ese caso, la policía logró detener a un solo sospechoso.