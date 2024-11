A pocos días del regreso de Gran Hermano por la pantalla de Telefe, del cual se van conociendo novedades como la incorporación de un lugar para realizar un programa de streaming y un “cuarto secreto”, cada uno de los participantes de la última temporada tomaron diferentes rumbos para sus carreras. En su visita a Gossip, el ciclo de Pilar Smith, Furia hizo gala de su afilada verborragia y a la hora de opinar sobre sus excompañeros marcó las diferencias, pero también los acercamientos que tuvo tras salir de la casa con sus excompañeros.

“Le vamos a mostrar fotos de los participantes y tiene que decir una palabra. Puede decir ‘paso’”, comentó la conductora del programa sobre la dinámica y no tuvo ninguna oposición de la concursante más polémica de la edición 2023/2024. “Ficticio. Es un ganador ficticio”, arrancó llamando a Bautista Mascia, el ganador de este año que se abocó a su carrera musical tras su salida del reality.

“Miralo a este... No le puedo decir un adjetivo calificativo, le voy a decir ‘come hamburguesas’”, señaló sobre Manzana, con quien tuvo diferencias durante el programa y parece que no pudieron limar asperezas después del final del programa. A Lucía Maidana la llamó “lesbiana cristiana’ y contó que entre ellas “se llaman así”. Axel, uno de los primeros eliminados, fue calificado como “come huevo” en alusión al motivo por el que fue votado por sus compañeros para abandone la competencia.

“Al Chino lo quiero, pero lo odio. Es mi hermano. Yo diría ‘mi hermanito’. Es un bro”, señaló Juliana sobre Martín Ku, mientras que con otras no fue tan piadosa como con Rosina Beltrán (“es una ‘calienta pij...’”), Denisse González (”es un personaje ficticio”) o Agustina Spinelli (”no sé cómo llamarla, pero voy a decirle ‘furiosa’).

“A Licha le decíamos algo así como ‘hombre de chocolate’. Es el ‘Ken de chocolate’. No le di porque está casado”, comentó, divertida. “De Isabel vamos a decir que es una ‘cocinerita calentona’. Alan es un ‘hombre de buen porvenir’ porque viene bien de la zona de abajo. Emma Vich es ‘iconic’. A Flor Cabrera la amo porque es una ‘laburante’. Hernán yo diría que es ‘picante’ porque a veces es un poco asqueroso con sus chistes pero lo queremos. Es un buen compañero”, siguió.

“Joel es un ‘rascaolla’ porque no tiene fama y ‘rascaolla’. A Williams lo quiero, es el Paisa. Nico es ‘inteligente’, es igual al Chino Darín y no sabés lo que es despertarse todas las mañanas con esa cara hermosa”, siguió, con humor mientras continuaba definiendo a Chula como “furiosa y graciosa”. Se despachó con todo sobre Zoe Bogach (”es falluta y pasivo-agresiva”), a Sabrina (”no puedo decir nada, no me genera nada, es como una de Las Divinas”) y Catalina Gorostidi (”es ‘rascaolla x 2’”).

Sobre Cata, de quien fue amiga y después se convirtió en su rival, fue más allá. “Yo creo que los compañeros tienen que empezar a generar su propio contenido, que los llamen por lo que están haciendo. La gran mayoría lo que está haciendo es hablar de mí. Siguen en la misma. ¿De qué van a laburar?”, señaló, filosa.

“Catalina decía que éramos amigas, pero yo a mis amigos los tengo de mi pasado. Ella fue un sueño y creo que quiere su programa de chimentos, así que ojalá lo tenga. Yo le deseo buenas cosas a todos. Yo no sé si ellos me desean el bien. Yo soy budista, le deseo el bien a todo el mundo. Si ellos se rigen por otra religión y tienen otras reglas, yo no”, se despachó Furia siempre picante.