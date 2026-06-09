Las imágenes de China Suárez y Mauro Icardi en Maldivas presentaron una variedad de escenas en las que se destacó tanto el entorno natural del destino como diferentes momentos de su experiencia en pareja y en familia. A través de diversas postales que compartió el jugador del Galatasaray, se mostró súper enamorado de la actriz en postales playeras súper sensuales.

“El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos”, escribió el jugador al compartir un álbum de fotos donde, entre las alucinantes vistas del lugar, publicó una foto al desnudo de la actriz en el exclusivo resort de lujo en el que se alojaron. Sin embargo, Icardi jugó con todo el lado más sexy de su pareja: cubrió las lolas como la zona intima de Eugenia con recuadros blancos para que no se vea de más.

Otra de las fotografías retrató a la ex Casi Ángeles arrodillada en aguas cristalinas de color turquesa, con fondo de arena blanca visible y un cielo despejado, luciendo un bikini marrón. El paisaje se completó con palmeras y vegetación de isla al fondo. En otra imagen, la actriz aparecía de pie en la orilla, sosteniendo una bebida amarilla y un teléfono móvil, con la playa desierta y el mar en calma, rodeada de palmeras alineadas.

En una escena de pareja, ambos posaron sobre la arena húmeda, cerca del agua. La China estaba recostada de lado, mientras Mauro se ubicaba detrás, apoyado en sus brazos. La foto mantenía como fondo el mar turquesa, la arena blanca y la vegetación tropical. También subió una fotografía donde la pareja se abrazaba y besaba en la cubierta de un barco de madera, con el mar azul intenso de fondo. En esa secuencia, ella vestía shorts de jean y una blusa clara, mientras él llevaba una remera blanca y pantalón corto.

La pareja posó sobre la arena húmeda, cerca del agua, con el mar turquesa y la vegetación de la isla en el horizonte

Abrazados sentados en la playa, o en poses lúdicas sobre la arena en la orilla, luego de otro viaje especial de la pareja por Japón, transmitieron cercanía y complicidad. También hubo fotografías a los besos, sentados en agua poco profunda y rodeados de paisaje tropical. Otro registro visual destacó los bungalows sobre pilotes, junto a una garza sobre rocas en primer plano, con el agua serena y el cielo parcialmente cubierto.

Entre mimos y enamorados, la pareja sonríe con el mar y el cielo azul intenso como entorno.

Las fotografías transmitieron un ambiente relajado y exclusivo, resaltando la belleza natural de las Islas Maldivas, la intimidad y el disfrute en pareja, las actividades acuáticas, el contacto con la naturaleza y las instalaciones de lujo del resort.