En el programa estaban debatiendo sobre la Ley Ficha Limpia, que finalmente no fue aprobada en el Senado, cuando Mariana Brey se refirió a la versión periodística que señalaba que los dos senadores misioneros que se dieron vuelta y votaron en contra del proyecto, habrían acatado un pedido de Javier Milei a Carlos Rovira.

"Nadie sabe si efectivamente el tipo dijo lo que decimos que dijo. ¿Dónde está Rovira?. Los senadores de Misiones se dieron vuelta. ¿Cómo no van a dar la cara?", sentenció.

"El presidente puede cubrirse, tiene abogados", respondió Feudale. "¿Pero a quién va a denunciar? Nadie va a ir preso por mentir. Yo te lo juro a vos porque es una mentira y no pasa nada", siguió Brey.

Puede interesarte

"Nosotros deberíamos saber a quiénes estamos votando cuando son diputados. Si quiere rellenar la lista", agregó.

SE CRUZARON FUERTE MARIANA BREY CON MARCELA FEUDALE EN @C5N POR JAVIER MILEI..



DE QUE LADO ESTAS?pic.twitter.com/2bXAQyFLH2 — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) May 14, 2025

Y Marcela planteó: "Cada vez es menos la gente que va a votar. Esto es dramático. ¿Sabés por qué? Porque la gente dice, amigo, no se están acordando de mí. O sea, hay un problema de la dirigencia política. que le está soltando la mano a la gente. No me resolvés los problemas. O sea, muchachos, pónganse las pilas".