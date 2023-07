La transferencia de Imanol Machuca desde Unión a Fortaleza se confirmó de manera oficial este viernes con un particular video compartido por la cuenta oficial del equipo brasileño.

Con un particular juego de palabras entre el apellido del ex atacante “tatengue” y un término coloquial de Brasil, el “Tricolor do Pici” recibió al nacido en Roldán.

“So sucesso que Machuca”, es la antesala musical al compilado de jugadas de Imanol Machuca con la camiseta de Unión.

Elevando las expectativas, Fortaleza indica que su refuerzo es “pra machucar seu coracao”, afirmando que santafesino se ganará el corazón de los hinchas, al igual que hizo en el 15 de Abril antes de su polémica salida.

El detalle del comunicado es que la entidad del norte brasileño indica que la compra por el 50% del pase se dio en 2.5 millones de dólares y que se pagará el valor de la negociación en cuotas semestrales hasta fines de diciembre de 2024.

En lo que respecta al comunicado de la CD de Unión, se indicó que la transferencia se realizó por 3.125.000 dólares más un bono extra de 500 mil dólares por partidos jugados.

Fortaleza define a Machuca de la siguiente forma: “Actuando en los extremos del campo, el extremo aporta las características de velocidad, habilidad y, principalmente, regate”, luego agrega: “En la presente temporada, defendiendo a Unión de Santa Fé, el joven de 23 años realizó más de 100 regates correctos, siendo líder en Primera División, principal campeonato de Argentina”.

También remarcaron parte de sus números durante la estadía en Unión: “Disputó las temporadas entre 2020 y 2023, totalizando 89 partidos, con 10 goles y tres asistencias. Este año, el jugador disputó 23 partidos, sumando cinco goles y una asistencia.”

El futuro de Machuca

El debut de Imanol Machuca con la camiseta de Fortaleza podría darse recién el 5 de agosto por la fecha 18 del Brasileirao ante Goias como visitante, según indicó el presidente Marcelo Paz.

Entre medio, Fortaleza enfrenta a Bragantino este sábado 29 de julio por el torneo local y el martes 1 de agosto la ida de octavos de final de Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay como visitante. La vuelta es el 8.

Machuca será compañero de Emanuel Brítez, otro surgido de Unión, y será dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda.