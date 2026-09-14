La conductora, de 99 años, continuará con su recuperación en departamento de la avenida Libertador tras casi una semana internada.

"La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible", indica el comunicado difundido desde el sanatorio.

El documento, firmado por el Director Médico del Mater Dei, Enrique Echagüe, concluye con un agradecimiento en nombre del centro de salud y la familia de la diva por "el cariño y el respeto que le transmitieron estos días".

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Mirtha había ingresado al Mater Dei el lunes 7 de septiembre, después de un fin de semana con síntomas asociados a una "gripe fuerte", situación que le impidió conducir su programa de televisión

El primer parte médico se conoció pasado el mediodía del lunes y confirmó que la diva estaba cursando un cuadro respiratorio bronquial.

Y el último, difundido el pasado viernes 11 de septiembre, develó que Legrand continuaba su evolución de forma favorable que una participación activa de su kinesiólogo. "Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares", precisaron.

En los últimos minutos de este domingo, desde la cuenta de la diva en X expresaron "su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. El servicio de enfermeras y al Dr. Guillermo Semeniuk".

El texto, firmado por la familia Legrand - Tinayre, destacó también "de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención".

Por segunda semana consecutiva, este sábado 12 de septiembre, Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand al frente de La Noche de Mirtha (El Trece). Y, apenas comenzó la emisión, la conductora buscó llevar tranquilidad sobre la salud de su abuela.

“¿Cómo están todos este sábado? ¿Por qué estoy yo hoy? Bueno, porque mi abuelita sigue en la clínica”, expresó Viale, con un tono distendido.

En esta misma sintonía, la conductora deslizó que su abuela estaba reponiéndose día a día mientras atraviesa la internación y aseguró: “Pero está poniéndose de mil maravillas”, enfatizando que el cuidado y el tratamiento indicado por el equipo médico a cargo de su caso estaban teniendo un efecto positivo.

Sin embargo, Juana señaló que Mirtha todavía debía recuperarse por completo antes de volver a pensar en retomar su agenda laboral: “Hay que retenerla a la señora porque ustedes saben cómo es. Ella ya estaría en todos lados”.

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“Entonces, los médicos le dicen: ‘No, bueno... mirá, Chiqui, ¿por qué no te quedás un ratito?’. Así que está ahí, en la clínica”, explicó Juana, en un intento por llevar claridad sobre la hospitalización de Legrand.

Por último, la conductora se encargó de enviarle un afectuoso saludo a La Chiqui: "Y, desde acá, le mandamos un beso enorme que nos está viendo. Hola, abuela. Estoy acá, poniendo todo el aguante y todo lo que puedo. Muchos besitos para vos".

"Pero, despreocupensé que está bárbara, eh. Ya está tomando el té con amigas. La abuela está haciendo lío en la clínica", concluyó.