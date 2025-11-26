Un episodio tan grave como desconcertante tuvo lugar el martes por la mañana en el corazón de Santa Fe. Eran alrededor de las 11, cuando agentes que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados por una mujer que se encontraba en inmediaciones de la plaza Colón, en La Rioja y Rivadavia.

En el sector mencionado, un niño con síndrome de Down estaba completamente solo y se zambullía en el piletón del tradicional espacio recreativo donde también se encuentra el histórico Palomar.

Los uniformados intervinieron de inmediato y lograron retirar al menor del agua, poniéndolo a resguardo. Rápidamente se dio intervención al área local de la Niñez, que activó los protocolos de protección.

Pedido de paradero

Mientras la situación se desarrollaba en el centro santafesino, un móvil de la Agrupación Cuerpos llegaba al lugar tras un aviso del 911: el padre del niño había denunciado su desaparición y solicitado el paradero.

Con la escena ya contenida, los agentes confirmaron que el menor rescatado era efectivamente el hijo del denunciante.

La denuncia por abandono

Poco después, un hombre —quien dijo ser pareja de la mujer que tenía al niño bajo su cuidado— aseguró que el pequeño había sido abandonado en Plaza Colón. Su testimonio derivó en el inicio formal de una investigación por presunto abandono de persona.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Parodi, con intervención del ETAP a cargo del Dr. Piva. Las tareas investigativas de rigor permitieron reconstruir el recorrido del menor hasta terminar solo en la zona de los piletones.

Allanamiento y detención en barrio Centenario

Con los primeros elementos reunidos, la fiscal ordenó la detención de la mujer señalada como responsable del niño. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Oroño al 600, en el barrio Centenario, donde personal policial concretó la aprehensión sin incidentes.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, mientras continúan las diligencias para establecer con precisión la secuencia de hechos y responsabilidades.

El niño bajo resguardo estatal

Desde el primer momento, el menor fue puesto bajo el resguardo del Gobierno de Santa Fe, que articula acciones con organismos de protección de derechos para garantizar su asistencia, contención y seguimiento.

A medida que avanzaban las horas, los investigadores comenzaron a reconstruir el derrotero del menor desde que fue visto por última vez hasta su irrupción en los piletones.

Vecinos de la zona aportaron datos que podrían resultar claves: algunos aseguran haber observado al niño deambulando solo por varias cuadras, lo que hace presumir que estuvo desprotegido durante un lapso considerable. Estos testimonios ya fueron incorporados al expediente y serán analizados junto al material de cámaras de seguridad del área céntrica.

La investigación sigue su curso para determinar si existieron situaciones previas de negligencia o vulneración.