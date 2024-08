Donald Trump ha utilizado canciones de la icónica banda sueca ABBA para musicalizar algunos de sus eventos y videos de campaña, pero el grupo ha dejado en claro que no desea estar vinculado con el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.

El pasado 27 de julio, durante un evento en Minnesota, sonaron temas como "The Winner Takes It All", "Money, Money, Money" y "Dancing Queen", lo que llevó a Universal Music, el sello discográfico de ABBA, a exigir el cese inmediato de su uso.

"Junto con los miembros de ABBA, hemos solicitado que se retiren de inmediato estas canciones", expresó la empresa en un comunicado oficial. Esta no es la primera vez que una banda rechaza la asociación con campañas políticas; artistas como R.E.M., Adele y Celine Dion también han hecho peticiones similares en Estados Unidos.

Puede interesarte

ABBA, legendario en la década de los '70 y principios de los '80, sigue siendo un referente en la música pop internacional, y sus integrantes prefieren mantener su legado alejado de la política.