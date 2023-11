En la noche del lunes, Ángel de Brito repasó en LAM las visitas televisivas de L-Gante este fin de semana a PH, Podemos Hablar (Telefe) y Almorzando con Juana Viale (E Trece), donde su paso por ciclo de Andy Kusnetzoff estuvo rodeado de escándalo tras sentirse incómodo ante las preguntas que le hicieron sobre su relación con Wanda Nara.

Desde el ciclo de América TV, De Brito reveló no sólo que la visita de Elián Valenzuela a PH fue a cambio de un viaje a Santo Domingo para cuatro personas, sino que además sumó otro polémico dato que incluye Abel Pintos, jurado de Got Talent y por ende figura de Telefe, dado que no quiso compartir el ciclo con el referente de la cumbia 420.

“Iban a coincidir con Abel Pintos en una de las fechas que Abel tenía programadas para estar en PH. No sé si era este sábado particularmente, pero Abel Pintos no quiso compartir programa con él”, disparó preciso el conductor de LAM que anoche transmitió desde la cabina del streaming del Bailando 2023.

"¿Por qué? ¡Qué feo! ¿Lo considera menos artista?" reaccionó inmediatamente Yanina Latorre, a lo que De Brito deslizó "No sé el motivo... o sí lo sé, pero es tema de Abel. No quiso compartir con él por X motivo que tendrá que contar Abel. Raro", al tiempo que aclaró que "esto pasa todo el tiempo cuando hay programas grupales".

"Abel ya había estado en el primer programa de PH, quizás ahí los quisieron juntar" contó Ángel, así como detalló que la realidad es que "cuando los quisieron juntar no hubo forma y Abel dijo 'No, yo prefiero con otra gente'".

"No sé si es un problema con L-Gante, si es una interna musical o de dónde viene... o sí se, pero me gustaría preguntárselo a Abel primero", cerró tajante el conductor de LAM.