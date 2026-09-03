Un violento episodio ocurrido en José C. Paz generó indignación después de que se difundieran imágenes en las que se observa a un grupo de seis personas atacando a un hombre ciego mientras esperaba el colectivo.

Según lo que se observa en las imágenes difundidas, un grupo de malviviente ataca a una persona no vidente sin que ésta pueda defenderse. Los delincuentes le robaron el celular, la campera y hasta las zapatillas antes de escapar.

Los sujetos rodean a la víctima, comienzan a molestarlo, luego a golpearlo con trompadas y patadas. Debido a su discapacidad visual, el hombre intenta protegerse sin poder identificar con precisión desde dónde llegan las agresiones.

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“Empiezan a golpear a un hombre que está ciego e indefenso. La persona no vidente no puede tomar registro de dónde vienen los insultos, las patadas o las trompadas. Lo acorralan contra una pared y le pegan de una manera terrible”, describió el periodista González Prieto.

En José C paz, una manada de chorros ataco a un ciego en la calle

Hasta la ropa le robaron



Pero según mayra mendoza y kicillof, la inseguridad es IA y una campaña de odio asi que no paso nada pic.twitter.com/8vZQiXSAXB — ElBuni (@therealbuni) September 2, 2026

Según el relato , durante el ataque los agresores también habrían arrojado lejos el bastón de la víctima y le sustrajeron sus zapatillas mientras permanecía en el suelo.

“Ya no hay límites. Miren las trompadas y las patadas que le pegan a una persona que no se puede defender. Hasta las zapatillas le robaron”, manifestó.

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Las imágenes comenzaron posteriormente a circular a través de distintas plataformas y esa difusión habría permitido que un vecino del barrio reconociera a uno de los presuntos responsables mientras caminaba por la zona.

A partir de ese momento se produjo un nuevo episodio de violencia. Según el relato difundido, el vecino enfrentó al sospechoso y lo golpeó en plena vía pública.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales por la extrema vulnerabilidad de la víctima y la violencia registrada durante el ataque.