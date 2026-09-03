Aberrante: delincuentes golpearon y le robaron a un hombre ciego en José C. Paz
El violento ataque quedó registrados por las cámaras de seguridad del lugar
Un violento episodio ocurrido en José C. Paz generó indignación después de que se difundieran imágenes en las que se observa a un grupo de seis personas atacando a un hombre ciego mientras esperaba el colectivo.
Según lo que se observa en las imágenes difundidas, un grupo de malviviente ataca a una persona no vidente sin que ésta pueda defenderse. Los delincuentes le robaron el celular, la campera y hasta las zapatillas antes de escapar.
Los sujetos rodean a la víctima, comienzan a molestarlo, luego a golpearlo con trompadas y patadas. Debido a su discapacidad visual, el hombre intenta protegerse sin poder identificar con precisión desde dónde llegan las agresiones.
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“Empiezan a golpear a un hombre que está ciego e indefenso. La persona no vidente no puede tomar registro de dónde vienen los insultos, las patadas o las trompadas. Lo acorralan contra una pared y le pegan de una manera terrible”, describió el periodista González Prieto.
Según el relato , durante el ataque los agresores también habrían arrojado lejos el bastón de la víctima y le sustrajeron sus zapatillas mientras permanecía en el suelo.
“Ya no hay límites. Miren las trompadas y las patadas que le pegan a una persona que no se puede defender. Hasta las zapatillas le robaron”, manifestó.
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Las imágenes comenzaron posteriormente a circular a través de distintas plataformas y esa difusión habría permitido que un vecino del barrio reconociera a uno de los presuntos responsables mientras caminaba por la zona.
A partir de ese momento se produjo un nuevo episodio de violencia. Según el relato difundido, el vecino enfrentó al sospechoso y lo golpeó en plena vía pública.
El caso generó una fuerte reacción en redes sociales por la extrema vulnerabilidad de la víctima y la violencia registrada durante el ataque.