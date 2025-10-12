Un hombre se puso a orinar este viernes en un altar de la basílica de San Pedro del Vaticano durante la celebración de una misa, ante la mirada atónita de cientos de turistas, según se aprecia en un vídeo difundido en redes sociales e informa el periódico Corriere della Sera.

En la grabación se observa cómo el individuo orina en el Altar de la Confesión, mientras un vigilante lo agarra por detrás. Instantes después, otro miembro del equipo de seguridad se acerca, el varón se sube los pantalones y se lo llevan entre los dos.

Según el diario italiano Il Tempo, el papa León XIV fue informado del incidente ocurrido en el templo, donde el sumo pontífice suele celebrar la misa, y quedó conmocionado.

No es la primera vez que la basílica es objeto de un acto vandálico. El pasado mes de febrero, un hombre de origen rumano logró subirse a un altar y derribó varios candelabros colocados allí para una celebración litúrgica.