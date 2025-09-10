La joven no conocía a su atacante, había llegado a Carolina del Norte hace poco, tras huir de la guerra en su país natal.

El trágico asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años, conmociona a la comunidad de refugiados en Carolina del Norte, Estados Unidos. La muchacha había subido al tren en la ciudad de Charlotte hacía tan solo cuatro minutos cuando fue atacada brutalmente por un hombre que no la conocía, y la apuñaló tres veces frente a todos los pasajeros.

El crimen ocurrió en el tren Lynx Blue Line la noche del viernes 22 de agosto cerca de las 22 en la estación de Camden Road, pero el caso tomó relevancia recientemente debido a la viralización del video de videovigilancia del interior del vagón.

Puede interesarte

La cadena de noticias norteamericana WBTV publicó el clip de 44 segundos de duración, y debido al nivel de violencia de las imágenes decidieron compartir un fragmento editado, que incrimina al atacante y permitió develar su identidad.

Alrededor de las 21:50 Iryna Zarutska, de 23 años, subió al tren, y se sentó a espaldas de Decarlos Brown Jr., un hombre afroamericano que aparece en el video con una sudadera roja con capucha.

🔴 Iryna Zarutska, a 23-year-old Ukrainian refugee, has just been stabbed three times in the neck and chest by a black repeat offender and racist criminal. She does not scream in pain, horror, or terror; she does not cry for help; she does not struggle; she puts her hands over… pic.twitter.com/B1EpCTsWgR — Outofnone (@Outofnone1) September 10, 2025

Zarutska vestía una remera y gorra negra, y llevaba puesto auriculares. En ningún momento hizo contacto visual con el agresor. Estaba mirando su celular, sin percatarse de que el pasajero que estaba sentado detrás desenfundaba una navaja y se preparaba para apuñalarla sin ningún motivo ni discusión previa.

Un minuto y medio después de haber subido al tren, fue apuñalada tres veces en la zona del cuello. El hombre se alejó de la escena y se fue hacia otro vagón, murmurando frases inentendibles.

Se cree que él también resultó herido en el ataque en una de sus manos, y a medida que caminaba entre la gente se caían gotas de sangre en el suelo, por lo que los varios viajeros se dieron cuenta de que algo andaba mal y se alejaron de él, aterrorizados.

Cuando llegaron a la siguiente parada, muchos se bajaron corriendo, y otros intentaron ayudar a Zarutska, que yacía en el suelo muy malherida. Los agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg acudieron al aviso, y los paramédicos confirmaron que sufrió una mortal puñalada en la garganta y murió en el mismo lugar de los hechos.

Las autoridades confirmaron que Decarlos Brown Jr., un hombre sin hogar de 34 años, con aparentes trastornos de salud mental, fue el responsable del ataque, tal como se ve en el video. Fue trasladado a un hospital para suturar sus heridas en las manos, y enfrentará cargos por asesinato en primer grado.

También revelaron que Brown tiene antecedentes penales: cumplió cinco años de prisión por robo con un arma mortal, allanamiento de morada y hurto en el condado de Mecklenburg en 2015.

Había quedado libre tras cumplir la condena, pero hay registros penitenciarios de otros 14 casos judiciales previos en el condado de Mecklenburg.

Quién era Iryna Zarutska, la refugiada ucraniana de 23 años que asesinaron en Estados Unidos

La tía de la víctima, Valeria Zarutska, le confirmó al noticiero de WBTVl que su sobrina había escapado de los bombardeos en Ucrania hace tres años.

Devastada por la tragedia e invadida por la impotencia, contó que iniciaron una campaña solidaria para recaudar fondos con el fin de cubrir los gastos funerarios.

Puede interesarte

La joven de 23 años había emigrado a la ciudad de Charlotte en busca de paz y nuevos comienzos. "Era artista, amante de los animales, y siempre fue muy servicial; tenía un corazón de oro, y es una completa injusticia que ella ya no esté", declararon sus seres queridos.

En cuanto a la investigación, el exagente del FBI y fiscal federal, M. Quentin Williams, dijo que el ataque expone los graves problemas que existen en torno a la salud mental y a la seguridad pública.

Llama la atención que había otras cuatro personas a bordo del tren, y en la red social X crece la teoría de crimen de odio racial, debido a que la única mujer caucásica era la joven ucraniana. Por el momento, las autoridades no avalaron esta hipótesis.

"Zarutska y Brown no se conocían; él es un homeless que ni siquiera tenía un boleto para el tren, había entrado porque no había personal de seguridad en el vagón donde ocurrió el ataque", indicó Williams.

"En las imágenes se lo ve muy inquieto justo antes de atacar, y por lo que creemos Zarutska fue víctima de un ataque aleatorio y pasó tan rápido que no tuvo ni posibilidad de reaccionar", teorizó.

“Brown atrapó a la persona más vulnerable del tren, a quien estaba más cerca de él, de espaldas y distraída con sus auriculares y su celular", indicó.