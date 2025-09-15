La autopista que une Santa Fe con Rosario se convirtió en escenario de tensión este domingo por la tarde, cuando un colectivo que trasladaba personal policial fue alcanzado por lo que se presume fue un disparo de arma de fuego, en jurisdicción de San Lorenzo.

El hecho se produjo cerca de las 18 horas en el kilómetro 19 de la traza descendente, rumbo a Rosario. La unidad, un interno de la empresa Laguna Paiva identificado con el número 15, era conducida por un hombre de 32 años.

Según relataron el chofer y los efectivos que viajaban en la unidad, de repente se escuchó una fuerte detonación y se advirtió un impacto en el parabrisas delantero derecho. Por fortuna, esa zona del colectivo no estaba ocupada por pasajeros en ese momento.

El operativo policial desplegado en plena autopista a la altura de San Lorenzo.

Al detener la marcha, los ocupantes comprobaron un orificio en el vidrio, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de un balazo. El episodio generó nerviosismo entre los policías, aunque ninguno resultó herido.

El parabrisas del colectivo policial con el orificio del presunto disparo.

En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico Central de San Lorenzo, con su jefe al frente del procedimiento, y se sumó personal del Corredor Vial, quienes realizaron actas y tomaron declaraciones a los protagonistas. A pesar de un rastrillaje en la zona, no se logró identificar a los autores del ataque ni detectar vehículos sospechosos en las inmediaciones.

Tras cumplirse las diligencias de rigor, el colectivo pudo retomar su recorrido, y el hecho quedó bajo investigación. La situación alarma a las autoridades: el ataque fue directo contra un transporte policial, en plena autopista y a plena luz del día, lo que subraya la gravedad del incidente.