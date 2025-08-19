Andrés Gil rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje contundente. Publicó una imagen con fondo negro acompañada por la frase “El rumor que está circulando es absolutamente falso” y un emoji de manos formando un corazón.

En su descargo, señaló que las versiones mediáticas no sólo empañan el proceso artístico vivido con Gimena Accardi, sino que también afectan a personas que no tienen ninguna relación con el tema.

El actor, que comparte una relación con Candela Vetrano, con quien tiene un hijo, también dejó entrever su incomodidad por el revuelo mediático. Sin mencionar directamente a Vetrano, Gil cerró su mensaje agradeciendo el respeto por su privacidad y la de quienes lo rodean.

El posteo de Andrés Gil en redes.

La palabra de Gimena Accardi

Previo al comunicado de Gil, Gimena Accardi había ofrecido su versión de los hechos. Reconoció haber cometido un error en el marco de su relación con Nicolás Vázquez, pero aclaró que no se trató de una infidelidad con alguien del medio artístico. Calificó el hecho como “un desliz total, una estupidez con un random cualquiera”, asegurando que no existió una relación paralela ni continuidad alguna.

Accardi explicó que decidió hablar públicamente para frenar las especulaciones que circulaban en las redes y medios de comunicación. Según su testimonio, el error fue una situación aislada y completamente desvinculada del entorno profesional.

Contexto de la separación

Días atrás, se conoció la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, pareja icónica del espectáculo argentino. La noticia tomó relevancia cuando el periodista Ángel de Brito reveló que el motivo habría sido una infidelidad sostenida en el tiempo por parte de Accardi. Según detalló, Vázquez habría comprobado la existencia de otra relación por parte de su pareja, lo que precipitó la ruptura.

Pese a la gravedad de las versiones, ni Vázquez ni su entorno emitieron declaraciones públicas. La historia generó una ola de especulaciones y nombres vinculados sin fundamento, siendo el de Andrés Gil uno de los señalados, motivo por el cual decidió aclarar la situación.

El actor desmintió categóricamente los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gimena Accardi.

Repercusiones en el entorno

La vinculación de Andrés Gil con Gimena Accardi también generó impacto en la vida de Candela Vetrano, pareja del actor. Aunque no se pronunció públicamente, su nombre comenzó a circular en redes y portales como parte de un supuesto conflicto de pareja. Gil, con su comunicado, buscó cortar de raíz esa narrativa y proteger a su entorno familiar.

Con declaraciones claras y contundentes, tanto Andrés Gil como Gimena Accardi negaron cualquier tipo de vínculo sentimental entre ellos. Mientras que la actriz reconoció un error con alguien fuera del ambiente artístico, Gil desmintió su participación en los hechos y se desligó de los rumores que afectaron tanto su vida privada como profesional.

Ambos coincidieron en la necesidad de frenar versiones infundadas y preservar la intimidad de quienes no tienen responsabilidad alguna en el conflicto.