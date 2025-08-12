Un guardia de seguridad privado del cantante español Sergio Dalma fue absuelto en una causa en la que se lo acusaba por abuso sexual a una mujer durante un recital que tuvo lugar en la provincia de Mendoza en marzo de este año.

El hecho ocurrió cuando la víctima se subió al escenario del Arena Maipú en pleno espectáculo y fue rápidamente interceptada por el patovica, que primero la cruzó por el torso con uno de sus brazos y con el otro -cuando la levantó para bajarla- le tocó de forma clara su zona íntima. Todo el momento quedó capturado por las cámaras de los asistentes que se encontraban en el lugar.

Según los videos que datan del pasado jueves 27 de marzo, se puede ver al cantautor y a la mujer de 37 años que trata de acercarse a él. Ahí es cuando entró en escena el miembro del personal de seguridad del músico, identificado como Ángel García Saavedra, un español de 52 años.

⚠️ Un guardia de seguridad que manoseó a una espectadora en un recital de Sergio Dalma en Mendoza fue absuelto.



El incidente, que ocurrió en marzo y quedó registrado en video, mostró al guardia intentando bajar del escenario a una fan y tocándole sus partes íntimas.



Tras la… pic.twitter.com/9jcdtwRBA9 — Contexto Tucumán (@contextocomar) August 10, 2025

El show continuó y la mujer fue echada del lugar por intentar acercarse al artista de esa forma. Tras esto, la mujer radicó la denuncia y se abrió una investigación por presunto abuso sexual simple. La causa había quedado en manos de la fiscal de Delitos Sexuales local, Virginia Rumbo, quien estableció que el responsable podía quedar libre pero sujeto a normas de conductas y no podía regresar a su país natal.

Sin embargo, y según detallaron fuentes judiciales al medio local Diario UNO, en los últimos días de mayo García Saavedra llegó a un acuerdo económico con la denunciante y la Fiscalía de Delitos Sexuales encuadró el caso en una “solución de conflicto”.

De esta forma, pagó una suma de dinero acordada entre ambos y pudo regresar a España. Finalmente, en los últimos días se realizó la audiencia ante el juez Gabriel Bragagnolo para que el hombre quede oficialmente sobreseído por el abuso sexual, tal como acordó su abogado defensor, Daniel Sosa Arditi con las abogadas de la denunciante, Natalia Wulfsztat, Fernanda Zavala y María Castro.

Durante este hecho, la víctima manifestó haber sufrido “traumas por lo ocurrido” y no tener ganas de volver a revivirlo en caso de que el español llegue a juicio.