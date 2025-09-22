En redes sociales se ha hecho viral un video en el que la Policía de Abu Dhabi presenta el Magnum MK1, un vehículo todoterreno blindado autónomo de 5,1 toneladas, capaz de transportar detenidos y operar con drones.

Alcanza los 150 km/h, tiene motor híbrido, navegación autónoma, cámaras 360° y GPS antibloqueo.

Puede cruzar terrenos difíciles, sumergirse hasta 80 cm y se espera que patrulle las calles de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en el 2028.