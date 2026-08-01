Un camión que transportaba productos lácteos volcó este viernes por la tarde en la autopista Rosario-Córdoba y, horas después del accidente, decenas de personas llegaron hasta el lugar para llevarse parte de la carga que quedó esparcida sobre el cantero central.

El siniestro ocurrió durante la tormenta que afectó a Rosario y la región, con lluvias intensas y caída de granizo en algunos sectores. El episodio generó complicaciones en la circulación y se sumó a otros accidentes registrados durante la jornada.

El accidente ocurrió cerca de las 18 en el kilómetro 5 de la autopista Rosario-Córdoba, en un momento de alta congestión vehicular.

Según explicó el conductor, un vehículo que circulaba delante frenó de manera repentina, por lo que realizó una maniobra para esquivarlo. La acción provocó que perdiera el control del camión, que terminó volcado junto con el acoplado sobre el cantero central.

El chofer salió ileso y el vehículo no llegó a impactar contra otros automóviles.

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Vecinos se llevaron los productos

El camión transportaba cajas de crema de leche y manteca. Tras el vuelco, el acoplado quedó recostado sobre uno de sus laterales y parte de la mercadería quedó desparramada en la zona.

Mientras trabajaban en el lugar integrantes de Corredores Viales, efectivos policiales y personal de Gendarmería, varias personas comenzaron a acercarse para retirar los productos que habían quedado expuestos.