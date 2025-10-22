Cande Tinelli, una celebridad desde su nacimiento por ser hija de Marcelo Tinelli, atraviesa un mal momento de salud. Luego de su divorcio de Coti Sorokin y de fuertes declaraciones sobre el romance de su exmadrastra, Guillermina Valdés, la influencer reveló en sus redes que debe someterse a una cirugía de urgencia. El motivo: un grave accidente durante la filmación de la segunda temporada de "Los Tinelli" que terminó con una fractura en su mano derecha.

El susto ocurrió mientras Cande grababa escenas montada a caballo en un hípico. Aunque la joven tiene experiencia como amazona desde muy chica, durante una toma perdió el equilibrio y se cayó de manera abrupta. Según contó Pepe Ochoa en "LAM", al principio la caída pareció "tonta" y sin mayores consecuencias, pero la realidad fue muy diferente.

La hija de Tinelli intentó seguir con la rutina de grabación, pero el dolor en su mano se volvió insoportable minutos después del impacto. Fue entonces cuando aflojaron las grabaciones y Cande se dio cuenta de la verdadera gravedad del asunto: una parte de su cuerpo estaba rota. El diagnóstico no admitía demoras: una fractura que requería intervención quirúrgica inmediata.

Con su característico humor, Cande confirmó el percance en Instagram. Subió una foto con su brazo enyesado y los dedos vendados, acompañada de un irónico pie de foto: “¿Y vos cómo arrancaste la semana?”, junto a un emoji de risa. La publicación, que mostró el visible yeso que le cubría la mano, generó inmediata preocupación entre sus seguidores.

Cande Tinelli, ensayada y a punto de operarse.

La cirugía fue impostergable. “Tuvo que ir urgente a cirugía para solucionar el problema”, confirmó Ochoa en televisión, dejando en claro la seriedad de la lesión. Aunque la recuperación demandará un tiempo, Cande ya planea retomar las grabaciones del reality familiar apenas los médicos se lo autoricen, demostrando su compromiso con el proyecto pese al contratiempo. Su familia y equipo la acompañan en este proceso, mientras la joven intenta mantener el buen ánimo frente a este inesperado golpe.