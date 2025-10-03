Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves en la Ruta 215 (avenida 44) y calle 238, a la altura de Etcheverry, donde un joven motociclista perdió la vida tras chocar contra un camión.

Impactó de frente y murió poco después de haber ingresado al hospital.

La víctima fue identificada como Martín Ramón Valdez, de 21 años, con domicilio en 237 y 39, circulaba en una moto marca Motomel sin patente. Por causas que aún se investigan, impactó contra un camión Mercedes Benz patente TFL 550, al mando de Alexis Martínez Báez, paraguayo de 29 años.

Puede interesarte

Valdez fue trasladado en estado crítico al Hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, con una grave lesión en el cráneo, pero pese a los esfuerzos médicos ingresó sin signos vitales y allí se constató su fallecimiento.

Puede interesarte

El lugar del hecho fue preservado para la realización de pericias , mientras que la UFI N° 10 de La Plata, tomó intervención en la causa caratulada “Homicidio Culposo”. Según se informó, por el momento no se dispusieron medidas restrictivas para el conductor del camión.