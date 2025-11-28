Bomberos, Policía y personal de salud trabajaron durante la madrugada en el rescate y las pericias del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales cerca del acceso a Alcorta.

Un siniestro vial ocurrido a las 00:23 en la ruta 90, en la zona del acceso a Alcorta (departamento Constitución), dejó cinco personas fallecidas. Tres vehículos resultaron involucrados en el choque frontal, que obligó a un amplio despliegue de Bomberos, Policía y personal de salud. Durante varias horas la circulación estuvo interrumpida mientras se realizaban tareas de rescate y pericias.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Alcorta, uno de los vehículos era un Ford Focus conducido por un hombre mayor de edad de esa localidad, quien murió en el acto y quedó atrapado en el habitáculo debido a la violencia del choque.

El segundo auto, un Volkswagen Gol en el que viajaban cuatro mujeres adultas de Máximo Paz, presentaba un daño estructural total en su parte frontal. Tres de las ocupantes fallecieron en el lugar y la cuarta fue rescatada con signos vitales y trasladada al Samco local, donde murió minutos después.

El tercer vehículo, una Ford Ecosport, colisionó con autopartes que habían quedado esparcidas sobre la calzada. Sus dos ocupantes, mayores de edad, no sufrieron lesiones.

Identidades

Según pudo averiguar este medio, tras las tareas realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario —que incluyeron pericias, planimetría, fotografía y mecánica— y luego del levantamiento de los cuerpos a cargo de la Dra. Carina Orpella, se confirmó la identidad de las víctimas que viajaban en el Volkswagen Gol dominio KIQ 733: Nancy A., Nanci Marcela B., Claudia R. y Marisa G., de 58 años, todas oriundas de Máximo Paz.

También fue identificado el conductor del Ford Focus dominio NHE 352: Javier P., de Alcorta, quien viajaba solo al momento del impacto.

La Justicia dispuso la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal y se solicitó la intervención de una cochera para el traslado de los cuerpos.

Despliegue

Las tareas se extendieron hasta las 06:10, con trabajos de extricación mediante herramientas hidráulicas, mientras Policía Científica y el médico policial realizaron las pericias correspondientes. La ruta estuvo totalmente cortada hasta pasadas las 6 y luego fue liberada con circulación asistida, informaron las autoridades.

Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios Alcorta; SAMCo local; Policía de Alcorta; Policía Científica; el jefe del cuerpo activo, comandante general Sergio Cirucich; y médico de policía.