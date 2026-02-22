Las víctimas fatales tenían 22 y 26 años. Un nene de 2 años fue internado en grave estado. El automóvil terminó en la banquina. El conductor sufrió lesiones leves.

La madrugada del domingo se tiñó de luto en la costa santafesina. Un brutal choque entre una moto y un automóvil sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 19,5 en jurisdicción de Arroyo Leyes, dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y un niño de apenas 2 años internado en estado delicado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.40 y obligó a un amplio despliegue policial y sanitario en la zona.

Según las primeras informaciones recabadas por la Central 911, en el lugar se había producido un accidente con personas tendidas sobre la cinta asfáltica. Móviles del Comando Radioeléctrico de la Costa y personal de Lima 20 fueron comisionados de inmediato.

Al arribar, los uniformados confirmaron lo peor: una motocicleta Rouser 200, roja y negra, había colisionado violentamente con un Renault Megane dominio DGC 965.

En la moto se conducían Gastón Arredondo, de 26 años, y Francisco López, de 22. Ambos fueron constatados sin vida en el lugar por el médico policial.

La violencia del impacto fue tal que los cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto.

El automóvil terminó en la banquina, en una zona anegada. En su interior viajaban varias personas.

El conductor, Benedicto Barreto (50), domiciliado en Arroyo Leyes, fue trasladado al Hospital Cullen. La doctora de guardia diagnosticó traumatismos leves.

En el vehículo también se encontraban: Raúl Esteban Barreto (25); Iván Luciano Macedo (30); Juan Ignacio Zeballos (33); Araceli Maricel Barreto (30) y Benicio Enzo Fernández, de 2 años

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, inconsciente al momento del rescate. Su estado generaba profunda preocupación hasta el momento.

Corte total y peritajes en la escena

A las 7.50 se montó un operativo de gran magnitud para ordenar el tránsito y preservar la escena.

Personal policial realizó cortes y desvíos en los kilómetros 19,5 y 20 de la Ruta 1, mientras trabajaban en el lugar efectivos de la PDI, el médico policial y la unidad morguera de Bomberos Zapadores.

Las causas del siniestro son materia de investigación. No se descarta ninguna hipótesis y serán clave las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del impacto.

Una postal devastadora

La escena era elocuente: restos del motovehículo esparcidos sobre el pavimento, el automóvil dañado en la banquina y un clima de consternación entre vecinos y ocasionales automovilistas que se toparon con el corte.

En cuestión de segundos, la Ruta 1 volvió a convertirse en escenario de una tragedia que enluta a dos familias jóvenes de la región. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales en turno.