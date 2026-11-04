Un hombre de 31 años perdió el control de su automóvil a la altura del kilómetro 109, en sentido a Rosario. Tras ser rescatado por los bomberos y derivado en código rojo a la capital provincial por un traumatismo encéfalo craneano grave, falleció horas después.

Un hombre de 31 años falleció este martes luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Autopista Brigadier Estanislao López Rosario - Santa Fe a la altura de Coronda.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:07, en la mano que va hacia Rosario, a la altura del kilómetro 109. Por causas que se investigan, el conductor de un Volkswagen rural de cinco puertas, color gris oscuro, perdió el control y volcó.

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El hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Fue trasladado inicialmente por el servicio de emergencias 107 al SAMCo de Coronda y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado en código rojo al Hospital Cullen de Santa Fe.

Según el parte policial, ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Pese a la asistencia médica, se confirmó su fallecimiento a las 18:05.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, Guardia Provincial y personal de emergencias. También intervino Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.