Un hombre que conducía un Citroën C3 murió este viernes al impactar contra una unidad de la empresa La Calera en la ruta E-55, en la provincia de Córdoba.

Según el medio ElDoceTV, los pasajeros resultaron ilesos tras el accidente fatal ocurrió en la mañana de este viernes en el valle de Punilla.

El siniestro ocurrió en la ruta E-55, en el tramo que une Bialet Massé con San Roque, donde la víctima falleció en el acto como consecuencia del fuerte impacto, mientras que ninguno de los pasajeros del ómnibus resultó herido.

Finalmente, el personal de emergencias y peritos trabajaron en el lugar, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación de la ruta. Hasta el momento, las autoridades investigan las causas que provocaron la colisión.