Este jueves a la madrugada, se produjo un grave siniestro vial en avenida La Voz del Interior al 6600, en barrio Los Boulevares, que dejó como saldo un joven de 22 años fallecido y una mujer con serias lesiones.

Por causas que se investigan, el conductor de un Fiat Regatta perdió el control del rodado y colisionó contra un poste de cemento. A raíz de ello, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre su lateral izquierdo, quedando ambos ocupantes atrapados en el habitáculo.

Ante la situación, trabajó en el lugar personal de la Dirección Bomberos, quienes llevaron adelante las tareas de rescate y liberación de las víctimas.

Puede interesarte

Un servicio de emergencias constató el fallecimiento del conductor, mientras que la mujer fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada consciente al Hospital de Urgencias.