Un violento choque frontal en ruta 12 deja tres muertos: dos de las víctimas eran de Entre Ríos y una de CorrientesEl accidente dejó un saldo de tres muertos. Dos entrerrianos y un correntino.

Un fatal accidente vial ocurrido este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 12 significó la muerte de tres personas. El choque frontal lo protagonizaron dos autos y tuvo lugar entre las localidades correntinas de Villa Olivari e Ituzaingó.

El siniestro se registró pasadas las 13, a la altura del kilómetro 1.225. En el lugar colisionaron un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze. Todavía no están claros los motivos que llevaron a los vehículos a chocar frontalmente.

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En el Chevrolet Meriva viajaba únicamente Rafael Domínguez, de 78 años de edad y oriundo de Berón de Astrada, Corrientes. Mientras que en el otro vehículo accidentado, el Chevrolet Cruze, era conducido por Diego Almada, de 46 años, quien iba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 26 años de edad.

Ambos provenientes de la provincia de Entre Ríos. El hombre domiciliado en Cerrito y la joven en Hernandarias. A raíz del fuerte impacto, las tres víctimas murieron en el acto.

De acuerdo con lo publicado por el medio El Litoral, tras la alerta recibida, efectivos de la Comisaría de Distrito Villa Olivari concurrieron rápidamente a la zona del desastre para realizar las primeras actuaciones y peritajes correspondientes. No hay indicios aún de lo que ocurrió.

En el lugar del hecho trabajaron agentes de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios pertenecientes a las localidades de Ituzaingó y Villa Olivari.

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"Una parte de mi corazón se fue con vos": los sentidos mensajes de los familiares de las víctimas

Al conocer la noticia de la muerte de los entrerrianos, sus familiares y amigos postearon varios mensajes en las redes sociales a manera de despedida.

La hermana de Marioni, dejó un sentido y extenso mensaje en sus redes sociales: "Hoy me toca despedirme de vos, y todavía no puedo entender cómo se supone que tengo que hacerlo. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que nada va a volver a ser igual".

Luego, agregó: "Gracias por haber sido mi hermana, por cada instante compartido y por haber dejado una huella que nadie podrá borrar", y cerró: "Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad. Hasta que algún día volvamos a encontrarnos".