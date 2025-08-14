Una joven de 29 años murió en un trágico accidente mientras volaba en parapente en los Alpes italianos. Isabel Kofler había subido a la montaña Ortler junto con sus amigos con el objetivo de practicar el deporte aéreo, pero una ráfaga de viento le hizo perder el control del equipo y chocar contra un acantilado cubierto de nieve.

Después del impacto, cayó desde unos 500 metros hasta quedar tendida sobre una rocas. Sus amigos observaron todo el suceso horrorizados y un guía de montaña que también presenció el hecho dio aviso al servicio de emergencias inmediatamente. El dramático episodio ocurrió el pasado viernes 8 de agosto pero los detalles del accidente se conocieron esta semana.

Los rescatistas y el personal médico llegaron a la escena e intentaron bajar hacia donde estaba la víctima lo más rápido posible. En el operativo trabajó un equipo de rescate alpino de Sulden, el helicóptero de rescate aéreo Pelikan 1 y la unidad alpina de la Guardia di Finanza.

Sin embargo, al llegar a ella constataron que el violento impacto le había provocado lesiones fatales y sólo pudieron constatar su muerte. Igualmente continuaron su labor para recuperar el cuerpo, en medio de un alto riesgo de caída de rocas. La peligrosa tarea duró unas dos horas.

Isabel había llegado a la cumbre al amanecer el día de la tragedia junto a tres amigos. El plan era hacer parapente hasta el valle. Según informaron medios locales, ella hizo el primer salto, pero una ráfaga de viento la hizo caer en picada por la montaña.

La joven había practicado el deporte aéreo varias veces antes del accidente, era miembro del club Arcobaleno Fly y tenía certificación para volar en parapente. Además, la comunidad local la conocía por ser muy activa en los deportes locales. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal accidente.