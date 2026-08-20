Una familia de Alejandro Korn estaba de vacaciones y alquilaron una camioneta con la que cayeron 80 metros por un barranco. Una mujer murió y su hija está con muerte cerebral. También están internados con heridas por los golpes el marido de la víctima fatal, de 60, su hijo de 31 y la pareja de la chica.

Lo que iba a ser un viaje de descanso y disfrute en el norte terminó en una tragedia terrible para una familia que había viajado a pasar sus vacaciones. Habían alquilado una camioneta pero en medio de un viaje en la Cuesta del Lipán, Jujuy. Cayeron más de 80 metros y una mujer de 58 años murió.

Los cinco habían alquilado una Toyota SW4 para recorrer la puna pero el domingo por la tarde tuvieron un brutal accidente en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52.

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Habían llegado hacía dos días a Salta con la intención de recorrer los principales atractivos de las dos provincias.

Conocido como la Cuesta del Lipán es un camino de montaña que empieza en Purmamarca y asciende entre curvas y zigzags por la ladera de los cerros, rumbo a la Puna.

En pocos kilómetros pasa de unos 2.200 metros sobre el nivel del mar a 4.170 metros, en el Abra de Potrerillos, que es el punto más alto del recorrido.

Narciso González y Augusto Coda (34), compartían fotos de viajes juntos en distintos lugares del país.

El camino tiene miradores para contemplar la Quebrada. Después del Abra de Potrerillos, la ruta continúa hacia las Salinas Grandes, otro de los atractivos más importantes de para el turismo local.

Sigue hacia Susques y el Paso de Jama, en la frontera con Chile. La Cuesta de Lipán funciona como una transición entre la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña.

Ese recorrido hacía la familia cuando cayeron más de 80 metros. La mujer, Silvia Rosana Amaro, salió expulsada del vehículo y murió en el acto. Su hija, de 33 años, fue internada pero -según confiaron a Clarín en el entorno de la víctima- tenía muerte cerebral.

De acuerdo a las fuentes, manejaba el hijo menor del matrimonio que no recuerda la mecánica del accidente. "Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído", relataron.

El rescate, coordinado por bomberos y el personal médico, los derivó al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

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La familia de las víctimas, oriundas de Alejandro Korn, partido de San Vicente, esperaba el traslado para que continúen el tratamiento cerca de su casa.

Narciso y su hijo Favio tienen una casa de repuestos en su barrio, mientras que Lorena y Augusto trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y vivían en Villa del Parque.

Este sector de la Cuesta de Lipán ya había sido escenario de otra tragedia familiar apenas 20 días antes. En esa oportunidad, un auto en el que viajaba otra familia de Ezeiza cayó por un barranco de 50 metros tras una presunta falla de frenos, provocando la muerte de un niño de 11 años.