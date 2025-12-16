Un grave siniestro vial se registró este martes en el norte de la provincia de Jujuy, donde un colectivo de pasajeros y un camión chocaron sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje Azul Pampa, en cercanías de Humahuaca.

Como consecuencia del impacto, al menos 22 personas resultaron heridas y una murió durante el traslado a un centro de salud.

La información fue confirmada a Cadena 3 por el director general de Emergencias de Jujuy, el comisario mayor Ariel Mamaní, quien indicó que el hecho ocurrió cuando el colectivo, que transportaba pasajeros, colisionó con un camión por causas que aún se investigan.

Según detalló el funcionario, en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del SAME, que desplegó inicialmente tres ambulancias, a las que luego se sumaron seis unidades extra para asistir a los heridos y trasladarlos a distintos hospitales de la zona.

FOTO: El choque entre el camión y el colectivo fue en la Ruta Nacional 9

Mamaní señaló que, en un primer momento, no se contaba con precisión sobre el origen y destino del colectivo, aunque con el correr de los minutos se confirmó que se trataba de un servicio de línea que partió desde Salta hacia Bolivia en el marco de un viaje de compras. Todos los pasajeros son oriundos de Salta y uno de Bolivia, presuntamente el chofer.

El director del Servicio de Emergencias de Jujuy, SAME, Pablo Jure, confirmó a esta emisora que el siniestro vial ocurrió en un momento de baja visibilidad y sin señal telefónica.

Jure detalló que "había 5 códigos rojos de pacientes que estaban críticos, 4 amarillos y 13 verdes". Uno de los pacientes, un hombre de 27 años con un trauma de cráneo grave, es quien murió durante el traslado al hospital de Humahuaca.

Las autoridades trabajaron intensamente en el lugar del hecho para asistir a las víctimas y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.