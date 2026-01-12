Ocurrió a la altura del kilómetro 133, mano a Rosario. El hombre fue trasladado al hospital Cullen con heridas de consideración y luego de unas horas falleció. Reducción de calzada en ambos sentidos del carril rápido.

Un accidente vial se produjo este lunes por la mañana en la Autopista Santa Fe–Rosario, a la altura de Sauce Viejo, cuando un automóvil embistió a un equino que se encontraba suelto sobre la calzada. El conductor fue derivado al hospital Cullen con heridas importantes y a las horas falleció.

Colisión en plena autopista

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 132 de la autopista Santa Fe–Rosario, en jurisdicción de Sauce Viejo, cuando un automóvil que circulaba en sentido sur (hacia Rosario) impactó de lleno contra un caballo suelto.

Como resultado del choque, un hombre de 43 años resultó herido y fue trasladado al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe con lesiones de consideración. A las pocas horas murió.

Según indicó la cuenta oficial de Red de Seguridad Vial, ambas manos de la autopista presentan reducción de calzada debido al operativo montado tras el accidente.

El hecho generó demoras en el tránsito y preocupación entre los automovilistas, especialmente por la escasa visibilidad a la altura del kilómetro 133, en un tramo donde no es inusual ver animales sueltos.

Animales sueltos: un riesgo latente

Este tipo de siniestros no es aislado. En diversas oportunidades, automovilistas han reportado la presencia de caballos y ganado suelto en diferentes puntos de esta traza, lo que representa un grave riesgo para la seguridad vial.

Autoridades viales trabajan para despejar la calzada y determinar cómo el animal llegó hasta la autopista. En tanto, se reitera a los conductores la necesidad de extremar los cuidados al circular por la zona.