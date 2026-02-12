El siniestro se registró en horas de la madrugada entre un camión y un auto a la altura del Complejo Ambiental de la capital. Murió un hombre que circulaba en el rodado menor.

Se registró este jueves en horas de la madrugada un accidente de tránsito fatal sobre la avenida Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe.

El siniestro vial fue protagonizado por un camión y un auto aproximadamente a las 1:30 horas a la altura del Complejo Ambiental de la capital.

Por motivos aún no esclarecidos, el camión impactó por detrás al automóvil, quedando ambos a un costado de la calzada pavimentada.

Un hombre que iba a bordo del rodado menor perdió la vida y una mujer fue derivada al Hospital José María Cullen. El chofer del más pesado de los vehículos también fue trasladado al nosocomio santafesino.

Se establecieron cortes intermitentes y calzada reducida a la altura de la planta recicladora de residuos santafesino en la mano hacia el Sur debido al accidente.

“Respetar indicaciones de la Guardia provincial, de ser posible, evitar la zona”, indica el comunicado de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).