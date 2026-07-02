Un camionero murió esta tarde, tras desbarrancarse el vehículo que conducía por la Ruta 40, a la altura de Cuesta de La Rinconada, en la provincia de Neuquén, según confirmó la policía local.

El siniestro se produjo cuando el conductor, quien se dirigía a Junín de los Andes, perdió el control del vehículo, rompió el guardarraíl y cayó unos 300 metros. Como consecuencia del impacto el hombre salió despedido de la cabina y falleció en el lugar.

Si bien no se determinaron las causas del accidente, es posible que el estado de la calzada haya influido en el trágico desenlace, razón por la cual las autoridades de Vialidad Nacional solicitaron a los conductores extremar las precauciones, ya que en esta época del año las rutas de la región pueden cubrirse de nieve o escarcha.

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Por su parte, y desde el gobierno provincial, se emitieron alertas que incluyeron el cierre de algunos tramos de ruta, debido al avance de una ola de aire antártico que podía empeorar —aún más— las condiciones climáticas.