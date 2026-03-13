Un motociclista murió este viernes a primera hora de la mañana, tras chocar su vehículo contra un camión sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 197. El tránsito se mantenía restringido en la zona.

El accidente ocurrió en sentido norte en dirección a provincia, a la altura de la Ruta Provincial 197, en El Talar, partido de Tigre, y provocó el corte de ese ingreso a la autopista. La restricción vehicular en el carril lento generó demoras en la circulación.

Personal de Seguridad Vial de AUSOL permanece en la zona, donde aún se encuentra la motocicleta involucrada en el choque. El cadáver quedó tendido en la vía asfáltica, sobre uno de los ingresos.

Según dio a conocer Infobae, la víctima habría intentado incorporarse a la Panamericana cuando, por causas que se investigan, no advirtió la presencia del camión. Tras el impacto, murió de forma inmediata.

El tránsito también se vio afectado en la misma autovía, pero en sentido a la Capital Federal, ya que el cierre parcial de la vía genera embotellamientos en la zona de Escobar.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima de 73 años circulaba en una moto de colección e intentó girar en U para tomar una salida cercana, cuando fue embestido desde atrás por un camión que circulaba por la misma traza.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la autopista, lo que permitió a los investigadores reconstruir los primeros momentos del accidente.

Testigos y personal de seguridad vial indicaron que el hombre se desplazaba por el carril derecho a baja velocidad antes de intentar la maniobra. En ese momento, al intentar retomar hacia la salida ubicada antes de la Ruta 197, habría sido impactado por el vehículo de mayor porte.