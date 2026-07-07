Su madre y su hermano resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital de la zona. El joven tenía más de 1.600.000 suscritores en su canal de YouTube.

Un youtuber de 27 años, conocido popularmente como "Chatterbox", murió este domingo al protagonizar un choque frontal contra una camioneta en la Ruta 5, a la altura del partido bonaerense de Pehuajó.

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Sebastián Funes, falleció junto a su padre, Juan Manuel Funes, con el que circulaba a bordo de un Honda Civic, auto en el que también viajaban su hermana Francesca y su madre Vanesa Batilana, quienes resultaron gravemente heridas y fueron derivadas a un hospital de la zona.

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Uno de los coches implicados habría intentado sobrepasar al rodado de gran porte y en ese momento se produjo el siniestro que desencadenó la tragedia.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar, a fin de preservar la escena y recolectar evidencia de relevancia para el caso.

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Quién era "Chatterbox"

El muchacho tenía más de 1.600.000 de suscriptores en su canal de YouTube, donde subía videos de índole humorística sobre juegos muy conocidos como Fortnite y Stumble Guys.

Además, en Twitch alcanzó 114 mil seguidores, mientras que también transmitía clips en la red social TikTok.