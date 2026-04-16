El siniestro vial ocurrió en el mediodía del miércoles, mientras la región atravesaba un frente de lluvias de distinta intensidad. Trabajaron la policía y los servicios de emergencia.

En circunstancias que aún son materia de investigación, este miércoles al mediodía se registró un siniestro vial con desenlace fatal en el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 168, en la mano de ingreso a la capital provincial.

Según trascendió, la primera alerta se activó a través de una alarma automática de un iPhone, que notificó un choque vehicular y envió la ubicación precisa mediante el sistema de geolocalización. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo con unidades policiales, personal de tránsito y fuerzas de seguridad para asistir en la emergencia.

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De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo involucrado —un Toyota Etios— circulaba en sentido este-oeste cuando, por causas que se intentan establecer, impactó contra un guardarraíl y el muro de contención a la altura de la Bajada Distéfano, en cercanías del primer aliviador.

Como consecuencia del violento choque, se montó un operativo de tránsito en la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y los peritos. Además, se dispuso la reducción de calzada con la intervención de Guardia Urbana, personal policial y efectivos de Gendarmería en la intersección de Ruta 168 y Ruta 1 para coordinar la circulación vehicular.

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Impacto fatal y rescate

Al arribar al lugar, los primeros efectivos constataron que la conductora se encontraba atrapada dentro del vehículo. Personal de rescate trabajó intensamente para poder extraer el cuerpo, que había quedado dentro del habitáculo tras el impacto.

Minutos después, profesionales del servicio de emergencias confirmaron el fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada como Yamila Graciela Ramírez.

Las primeras evaluaciones indican que no habría intervención de terceros en el hecho, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.