El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en medio de una intensa niebla. Colisionaron de frente una camioneta y un utilitario en el kilómetro 54. Las víctimas fatales viajaban en el furgón

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este jueves por la mañana tras un choque frontal ocurrido sobre la ruta provincial 14, entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo.

El siniestro se registró cerca de las 6.50 a la altura del kilómetro 54, cuando colisionaron una camioneta Chevrolet S10 y un vehículo utilitario en el que viajaban cinco personas.

Según informó la Comisaría 13ª de Villa Mugueta, al arribar al lugar el personal policial constató que dos ocupantes del utilitario habían fallecido producto del fuerte impacto, mientras que los otros tres pasajeros fueron trasladados con heridas al Samco de Bigand. En tanto, el conductor de la camioneta también resultó herido y fue derivado al Samco de Villa Mugueta.

Renzo, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bigand, contó que el llamado de emergencia fue recibido alrededor de las 7.10. “Fuimos convocados por un accidente frontal entre dos vehículos en el kilómetro 53 de la ruta 14. Cuando llegamos, ya estaba trabajando la dotación de Villa Mugueta”, explicó.

El bombero detalló que en el utilitario viajaban cinco personas y que las víctimas fatales serían quienes ocupaban los asientos delanteros. “Tres del furgón fueron trasladados heridos y el conductor de la camioneta también”, indicó.

Además, señaló que al momento del hecho la visibilidad era muy reducida. “La niebla a esa hora estaba muy espesa”, afirmó.

Por el operativo de asistencia y las tareas de peritaje, la ruta permaneció totalmente cortada en ambos sentidos durante la mañana. La fiscalía interviniente trabaja para determinar la mecánica del choque.