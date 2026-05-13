Un motociclista de 60 años murió este martes por la noche en un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 158, entre Quebracho Herrado y San Francisco, luego de protagonizar una dramática secuencia vial que involucró a un perro y dos camionetas.

El hombre –quien habría sido identificado como Gabriel Simón Gaido- circulaba en una motocicleta Benelli blanca de 150 cc en sentido sur-norte cuando un perro se cruzó sobre la carpeta asfáltica, según la información oficial. Tras impactar contra el animal, el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la ruta.

De acuerdo a lo informado, el motociclista quedó tendido sobre el asfalto y, pocos instantes después, fue atropellado por una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 54 años oriundo de Freyre.

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Posteriormente, una Volkswagen Amarok manejada por un hombre de 39 años de Villa María, que circulaba en sentido contrario, también impactó contra el cuerpo de la víctima.

Como consecuencia del violento episodio, el motociclista falleció en el lugar.

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Tras el hecho, la Ruta 158 permaneció totalmente cortada mientras trabajaba personal de Policía Científica para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. En tanto, los conductores de las camionetas involucradas resultaron ilesos.