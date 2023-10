La víctima fatal tenía 15 años y había ingresado al Centenario con traumatismo encéfalo craneano. Hay otros tres heridos de gravedad

Un adolescente de 15 años perdió la vida este jueves a causa de un violento siniestro vial que se produjo en el inicio de la Ruta 18. El joven circulaba junto a otras tres personas en un automóvil blanco que salía de Rosario cuando, por razones que se desconocen, intentó girar en U en plena traza vial y terminó impactado por una camioneta que se dirigía desde Villa Amelia hacia la ciudad.

“Venía por la 18 y de repente de atrás de un camión apareció un auto blanco doblando en U y no tuve posibilidad de esquivarlo porque me lo encuentro en la mitad de la calle. No me dio tiempo ni para tirarme a la banquina y lo terminó impactando”, relató el conductor de la camioneta.

Por la violencia del impacto, los dos ocupantes del auto que estaban del lado derecho quedaron atrapados y el conductor y la persona que estaba detrás de él fueron despedidos ya que, al parecer, ninguno de los dos estaba utilizando cinturón de seguridad.

Como consecuencia del choque, uno de los adolescentes que iba en el vehículo perdió la vida a las pocas horas de haber ingresado al hospital Centenario. La víctima fue identificada como Iván Y., de 15 años con domicilio en la zona sur de la ciudad de Rosario.

El joven había ingresado cerca de las 18.30 al hospital público con traumatismo encéfalo craneano y, pese al trabajo de los profesionales, perdió la vida pasadas las 21.

En tanto que los otros tres ocupantes del vehículo permanecen graves.