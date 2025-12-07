El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local pero no pudieron salvarlo. Otras dos personas resultaron heridas, pero están fuera de peligro.

En medio de un brutal accidente en la ruta 3 murió un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense tras chocar con una camioneta.

El dramático episodio ocurrió el viernes por la mañana en el kilómetro 3, a la altura de la localidad bonaerense de Las Flores.

Según especificaron los medios locales, el Volkswagen Gol Trend, que se dirigía de La Plata a San Miguel del Monte, perdió el control luego de que reventara un neumático.

A causa de esta dramática secuencia, terminó impactando de lleno contra una camioneta Jeep que circulaba por la zona.

Enseguida los testigos solicitaron asistencia médica, además de la presencia de la Policía, y una ambulancia trasladó de urgencia a Leonardo Gastronuovo, uno de los integrantes del vehículo, al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner.

Según el reporte oficial, Gastronuovo, integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación, sufrió heridas de gravedad y murió al ingresar al centro de salud.

En el mismo auto viajaban la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio, Estefanía Belén Sambiase, y un efectivo que manejaba el auto. La mujer fue operada debido a la fractura en un brazo y permanece internada en el Hospital Marzetti con politraumatismos.

El sargento Franco Insaurralde, por su parte, sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que continúa bajo observación.

Todos los ocupantes del auto oficial pertenecen al área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, ubicado en La Plata.

Por otro lado, la camioneta Jeep embestida terminó detenida sobre la banquina. Su conductora, de 47 años, también recibió asistencia médica tras el impacto, pero está fuera de peligro.