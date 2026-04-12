Dos adultos y dos niños de corta edad perdieron la vida al colisionar su camioneta contra un camión en la ruta nacional 34, cerca de Cañada Rosquín

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, todas integrantes de una misma familia, murieron este domingo al chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión en la ruta nacional 34, en proximidades de la localidad de Cañada Rosquín, en el sur de Santa Fe. Según las primeras informaciones un tercer niño resultó herido, pero su vida no corría peligro.

La familia, oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini, a pocos kilómetros del lugar del siniestro, viajaba a participar de un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas, situada a unos 24 kilómetros de donde se produjo el choque.

Puede interesarte

El suceso generó consternación en la comunidad de la zona por lo que fueron suspendidas de forma inmediata las actividades deportivas previstas en el departamento San Martín.

El siniestro se produjo alrededor de las 10 de hoy en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34. Las víctimas se desplazaban en una camioneta con destino a San Martín de las Escobas para asistir al torneo “Cachorritos”.

Las víctimas mortales eran dos personas adultas y dos menores de edad de uno y seis años, según informaron LT23 Radio San Genaro, y el Diario La Capital de Rosario citando fuentes policiales. El único sobreviviente, un niño de siete años, fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, donde permanecía esta tarde fuera de peligro.

El choque movilizó a bomberos voluntarios, ambulancias de la región y personal policial en un amplio operativo de emergencia. Como consecuencia del fuerte impacto, los vehículos quedaron fuera de la calzada, lo que permitió mantener el tránsito asistido y evitar el bloqueo total de la ruta. Las autoridades reiteraron el pedido de máxima precaución para quienes circulaban por la zona.

Puede interesarte

Hasta esta tarde no se habían difundido las identidades de las personas fallecidas, ya que seguían los procedimientos legales correspondientes.

La noticia tuvo fuerte repercusión en comunidades vinculadas al fútbol infantil del departamento santafesino de San Martín.

La Liga Departamental de Fútbol San Martín emitió un comunicado oficial suspendiendo la totalidad de la Fecha 6 programada “ante los hechos de público conocimiento”. El mensaje expresó respaldo y solidaridad para la familia y los clubes de la zona y convocó a la comunidad a acompañar en este momento de pesar.

“Ante los hechos de público conocimiento relacionados a un accidente automovilístico que atraviesa una familia perteneciente a clubes afiliado a nuestra liga, y entendiendo el difícil momento, la Liga Departamental de Fútbol San Martín ha tomado la determinación de SUSPENDER la totalidad de la Fecha 6 prevista para este domingo. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento", expresó en un comunicado la federación local.