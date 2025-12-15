Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en la Ruta Provincial 4, a la altura de la localidad de María Luisa, donde colisionaron un camión y un automóvil.

Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida en el lugar.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️ Accidente fatal en #RP4 altura de la localidad de #MariaLuisa. pic.twitter.com/aAurBxOhap — Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) December 15, 2025

Personal policial y de emergencias trabaja en la zona, mientras se dispusieron desvíos para ordenar la circulación y permitir las tareas de peritaje, mientras se aguarda el retiro del camión que quedó involucrado en el lugar.

Por el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre cómo se produjo el choque ni sobre el estado de los ocupantes de los vehículos.