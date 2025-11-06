La víctima, de 32 años, conducía un Fiat 128 preparado para competir, el cual salió de la calzada por motivos que aún se investigan.

Un trágico accidente se registró alrededor de las 17:30 horas en el kilómetro 80 de la Ruta Provincial 4S, cuando un automóvil Fiat 128, color amarillo, conducido por un hombre de 32 años identificado como Sergio G., quien perdió el control y salió de la cinta asfáltica.

La víctima, oriunda de Venado Tuerto, era piloto de competencias zonales.

Puede interesarte

Según informaron desde Bomberos de Venado Tuerto el vehículo terminó impactando contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y procedió a realizar el control de signos vitales del conductor, quien se encontraba dentro del automóvil.

Puede interesarte

A pesar de los esfuerzos, los socorristas constataron que la víctima no presentaba signos vitales. Minutos más tarde, personal médico del SIES confirmó el fallecimiento en el lugar del hecho.

Tras las pericias correspondientes, se autorizó la extracción del cuerpo para su traslado a la morgue judicial. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y agentes de tránsito.