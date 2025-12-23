Un choque entre un auto y una camioneta dejó al menos cinco personas muertas y otras tres con heridas de gravedad en la Ruta Nacional 9.

Ocurrió a la altura de la localidad de Arbolito, en el departamento de Río Hondo, Santiago del Estero. Por motivos que todavía se investigan, ambos vehículos impactaron de frente.

Según la información oficial preliminar, cinco personas murieron en el acto. Otras tres sufrieron lesiones graves y fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para recibir atención médica.

Puede interesarte

De acuerdo con el informe médico inicial, entre los heridos está Eduardo Palomino, de la municipalidad de Amicha. También se encuentran Niten Corregidor y Camila Bulacio. Fueron atendidos de urgencia tras el choque y permanece bajo atención médica.

El choque entre un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux se produjo pasadas las 13:00, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57.

Puede interesarte

Hasta el momento, no se conocieron las identidades de las víctimas fatales. Las autoridades aguardan un parte oficial con mayores precisiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, que realizaron peritajes y tareas de rigor para intentar determinar cómo se produjo el impacto y quiénes serían los responsables.