Se trata de la subcomisario Milena Martunuzzi quien perdió la vida durante la madrugada del viernes luego de que el automóvil oficial en el que viajaba impactara violentamente contra la parte trasera de un acoplado en jurisdicción de Vera. Otras tres personas resultaron heridas graves y fueron hospitalizadas.

La madrugada del viernes dejó una escena devastadora sobre la Ruta Provincial 98, en jurisdicción de Vera, donde un violento accidente de tránsito terminó con la vida de la subcomisario Milena Martunuzzi, alta funcionaria policial vinculada al área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2.30 a la altura del kilómetro 55, en el norte santafesino. La emergencia fue reportada a través del Comando Radioeléctrico y movilizó a distintas fuerzas de seguridad, bomberos y servicios sanitarios de la región.

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Cuando los primeros rescatistas llegaron al lugar encontraron una escena de fuerte impacto: un automóvil Renault Logan perteneciente a la PDI había quedado incrustado contra la parte trasera de un acoplado estacionado sobre la banquina sur, en sentido este-oeste. El vehículo oficial presentaba destrucción total en su parte frontal.

Dentro del automóvil permanecía atrapada una mujer, ya sin signos vitales. Más tarde se confirmó que se trataba de la jefa del área de Microtráfico de la ciudad de San Cristóbal.

Tres heridos

Junto a ella viajaban otras tres personas, quienes fueron asistidas en el lugar y trasladadas por personal del servicio de emergencias 107 y por una empresa sanitaria privada hacia distintos centros de atención médica.

Los sobrevivientes del hecho son Diego Farias (30 años), quien permanece internado en Vera, Adrián Mansilla (49) y Gastón Carruega, derivados al hospital de Reconquista.

De acuerdo al informe preliminar elaborado por Bomberos Zapadores de Vera, el camión Ford al que pertenecía el acoplado se encontraba a unos 30 metros del semirremolque y sin ocupantes al momento del choque. Según informó la Guardia Provincial Unidad 1 de Reconquista, el camión era conducido por Marcelo Aguirre, domiciliado en General Pinedo, Chaco.

Esa circunstancia pasó a formar parte de las actuaciones judiciales que intentarán determinar la mecánica del hecho y establecer si el acoplado estaba correctamente señalizado sobre la ruta.

Las tareas de rescate demandaron varias horas. Personal especializado aguardó la llegada del médico forense para la constatación formal del fallecimiento. Luego se procedió a la extracción del cuerpo de entre los hierros retorcidos del vehículo oficial y su posterior traslado a la Unidad Regional XIX.

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Autoridades en el lugar

En el operativo trabajaron efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Comando Radioeléctrico, Bomberos Voluntarios de Tostado, Seguridad Vial Provincial y peritos de Criminalística de la PDI Vera. También estuvieron presentes autoridades policiales de relevancia, entre ellas la directora de Policía Eva Cainelli y el director Mario De los Santos.

Tras las pericias accidentológicas y el relevamiento de rigor, los bomberos realizaron un barrido sobre la cinta asfáltica para liberar la circulación vehicular. El operativo concluyó minutos después de las 6.30.

La investigación quedó ahora en manos de las autoridades judiciales competentes, que procurarán reconstruir las circunstancias del impacto ocurrido en plena madrugada y esclarecer las responsabilidades derivadas del trágico episodio.